Кошта по телефону запевнив Зеленського в підтримці української позиції щодо припинення вогню

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Президент Європейської ради Антоній Кошта поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським і запевнив його у підтримці з боку Європейського союзу української позиції стосовно припинення вогну.

"У моїй телефонній розмові з Зеленським я висловив підтримку ЄС пропозиції України щодо припинення вогню. Важливо продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами, одночасно посилюючи наш тиск на Росію за допомогою нових санкцій", - написав Кошта в середу на своїй сторінці у соцмережі Х.

Президент Європейської ради також повідомив, що співрозмовники обговорили "європейський шлях України". "Я наголосив на своїй твердій особистій відданості забезпеченню просування процесу приєднання", - додав Кошта.