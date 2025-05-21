Напередодні Дня Києва вчинена спроба блокування Музея на Поштовій площі

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Департамент охорони культурної спадщини КМДА та його підлегла структура Київський науково-методичний центр (КНМЦ) у середу, 21 травня, вчинили спробу заблокувати доступ до Музею на Поштовій площі Києві, повідомила агентству “Інтерфакс-Україна” співзасновниця музея Ольга Рутковська.

“Сьогодні зранку ми стикнулися з тим, що Київський науково-методичний центр, посилений в Муніципальною охороною, заблокував доступ на територію музея. Були зірвані замки на верхньому майданчику, перекриті проходи на нижній майданчик, територію середньовічної пам'ятки”, - повідомила вона.

За словами Рутковської, жодного листа від департаменту не отримано, численні спроби комунікації сьогодні залишились без відповіді. Представники муніципальної охорони пояснюють свою присутність необхідністю забезпечувати спостереження за будівлею Поштової станції, про плани реставрації якого було нещодавно повідомлено Департаментом охорони культурної спадщини, але фінансування таких робіт виявилось відсутнім.

“Музей Однієї Нації на Поштової площі” - самостійна юридична особа, і цими діями фактично блокується вся наша діяльність. І наукова, і просвітницька, і волонтерська. З іншого боку, Поштовий будинок і вся історія з підземною частиною Поштової площі - досі де-юре у складі проєкта будівництва підземного ТРЦ, який почався в часи Януковича. І вже неодноразово звучали заяви, що треба продовжити будівництво ТРЦ, а договір з інвестором часів Януковича чиновники вважають чинним”, - розповіла Рутковська.

Вона нагадала, що будинок Поштової станції не має окремого землевідводу, а стоїть на території великої пам'ятки археології та історії національного значення.

“Пам’ятка археології та історії національного значення - це залишки припортового середньовічного кварталу. В цій місцині є об'єкти, які пов'язані з хрещенням України-Русі. Це реальний об'єкт культурної спадщини, який має статус, має паспорт, має всі за законом права на збереження та захист. Тут важливо створити музей археологічний, сучасний, повноцінний, ми з цим питанням зверталися до центральної влади починаючи з 2018 року, до Міністерства культури України, до міської влади. Але всі наші звернення були залишені, як то кажуть, за бортом, тому в кінці 2021 року ми зареєстрували музей у формі громадської організації, але це музей, який працює на підставі Закону України “Про музеї і музейну справу””, - підкреслила Рутковська.

По її словам, на даний момент це єдиний в Україні пам'ятник археології, який перебуває під опікою громади, що взяла на себе відповідальність створити музей, і команда проєкту вже добилась розробки технології консервації, зробила 3D-лазерне сканування пам'ятки. Команда має чіткий план дій, він в свій час ліг в розробку дорожньої карти завершення будівництва Поштової площі, що передана ще у 2020 році місцевій владі.

“У нас немає зазіхань на будинок Поштової станції. Але є величезне є бажання все-таки довести до результату основну справу, щоб в підземному просторі поштової площі запрацював комфортний, зручний, цікавий сучасний археологічний музей”, - наголосила Рутковська.

Щоб привернути увагу до питання, Ольга розпочала голодування.

Як повідомлялось, Верховна Рада ще у 2018 році підтримала надання статусу памятки національного значення об’єкт культурної спадщини "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі у місті Києві та рекомендувала створити національний музей "Центр Середньовічного Міста". Влітку 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило робочу групу з розроблення плану заходів щодо розвитку території пам'ятки археології та історії національного значення "Ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва" на Поштовій площі в центрі Києва.

Зокрема, робоча група має розробити алгоритм об'єднання Музею однієї нації на Поштовій площі та комунальної установи "Центр консервації предметів археології".

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2492-VIII#Text