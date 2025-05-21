Генштаб ЗСУ: Заяви ворога про нібито завершення бойових дій у Курській області "не відповідають реальній обстановці"

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви росіян щодо завершення бойових дій на території Курської області РФ, зазначивши, що крім цього українські підрозділи ведуть активні операції у деяких районах Бєлгородської області РФ.

"Заяви представників держави-агресора щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають реальній обстановці", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у телеграмі у середу.

Натомість повідомляється, що "операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курської області триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику".

За даними Генштабу, загалом з початку операції на курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовця, з них 25 тис 625 осіб убитими. У полон взято 971 ворожого військовослужбовця, знищено або пошкоджено 5 тис 664 одиниць озброєння та військової техніки РФ.

"Також українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області рф", - зазначено у повідомленні.

Раніше тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив, що станом на 21 травня вся територія російського регіону нібито "звільнена" від Сил оборони.