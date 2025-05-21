Шмигаль вважає погодження ЄС створення механізму SAFE надзвичайно потрібним й нагальним рішенням

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає погодження Європейським Союзом створення нового кредитного механізму SAFE для закупівлі озброєння надзвичайно потрібним й нагальним рішенням.

"Держави ЄС погодили створення механізму SAFE, який передбачає до 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості Євросоюзу. Україна офіційно визнається країною-партнером, що підвищує шанси на участь в ланцюгах постачання в спільних оборонних закупівлях ЄС", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, це надзвичайно потрібне й нагальне рішення для зміцнення безпеки країн ЄС, України та всього континенту.