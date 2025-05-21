Інтерфакс-Україна
Події
18:27 21.05.2025

За моніторинг та зрив західної військової підтримки України у ГРУ РФ відповідає спецпідрозділ хакерів – Міноборони Нідерландів

2 хв читати

Російська військова розвідка веде активну діяльність у кіберсфері, за це відповідає спеціальний кіберпідрозділ ГРУ29155, більш відомий як APT28, метою якого, зокрема, є моніторинг та зрив західної військової підтримки України, повідомляє Міністерство оборони Нідерландів з посиланням на дослідження низки профільних структур.

"До них належать Агентство національної безпеки США (АНБ) та Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA). Це також встановили Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD)", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Нідерландів у середу.

Зазначається, що метою кіберпідрозділу російської військової розвідки є, серед іншого, моніторинг та зрив західної (військової) підтримки України. АНБ, CISA, ФБР, MIVD та понад п'ятнадцять інших міжнародних служб попереджають про це у так званому Консультативному повідомленні з кібербезпеки.

За словами директора MIVD віце-адмірала Пітера Рісінка, APT28 має велике стратегічне значення для Росії у війні з Україною. "Зокрема, APT28 має на меті отримати військову, дипломатичну та економічну інформацію про Україну та союзників НАТО. Завдяки своїм операціям цей підрозділ ГРУ намагається отримати інформацію про транспортування західної військової допомоги. Це відбувається як всередині України, так і за її межами. Саме тому такі країни, як Нідерланди, які є частиною маршруту поставок, є ціллю цих кібероперацій", - зазначив віце-адмірал.

У повідомленні зазначається, що у вересні 2024 року Міністерство внутрішніх справ США вже попереджало про кібероперації цього підрозділу ГРУ з тією ж метою: зрив західної допомоги Україні. У той час США разом з MIVD та іншими партнерськими службами також випустили попередження та технічні рекомендації. Це включало не лише те, як країни та організації можуть розпізнати діяльність підрозділу 29155. Також наводились варіанти для захисту від цього.

У 2018 році хакери з APT28 вирушили до Нідерландів з наміром організувати кібероперацію. Ціллю була Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у Гаазі. Операцію було зірвано, чотирьох причетних офіцерів російської розвідки вислано з країни. На тоді це запобігло зламу систем ОЗХЗ. У той час ця організація розслідувала, серед іншого, отруєння росіянина Сергія Скрипаля та його доньки.

Теги: #кіберсфера #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:19 20.05.2025
Міністри оборони України та Нідерландів обговорили пришвидшення військових поставок

Міністри оборони України та Нідерландів обговорили пришвидшення військових поставок

21:29 16.05.2025
Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

01:23 15.05.2025
Нідерланди закуплять щонайменше 46 танків Leopard 2A8 у концерну KNDS

Нідерланди закуплять щонайменше 46 танків Leopard 2A8 у концерну KNDS

22:19 14.05.2025
Нідерланди підвищують рівень бойової готовності

Нідерланди підвищують рівень бойової готовності

13:02 09.05.2025
Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури

Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури

16:12 08.05.2025
Новий корабель Нідерландського флоту зроблений із довоєнної маріупольської сталі "Метінвесту"

Новий корабель Нідерландського флоту зроблений із довоєнної маріупольської сталі "Метінвесту"

15:05 07.05.2025
Глава Мінюсту Нідерландів: немає тривалого миру без справедливості для постраждалих українців

Глава Мінюсту Нідерландів: немає тривалого миру без справедливості для постраждалих українців

01:29 06.05.2025
Загроза, яку становить Росія, також поширюється за межі України – прем'єр Нідерландів

Загроза, яку становить Росія, також поширюється за межі України – прем'єр Нідерландів

15:38 25.04.2025
Нідерланди інвестують в запровадження енергонезалежності 23 українських лікарень

Нідерланди інвестують в запровадження енергонезалежності 23 українських лікарень

ВАЖЛИВЕ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

ОСТАННЄ

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, час і місце для відповідальності за воєнні злочини будуть пізніше – Рубіо

В Європі продовжує діяти російська мережа агентів і "культурних" організацій, направлених на поширення пропаганди про Захід та Україну – ЗМІ

Шмигаль вважає погодження ЄС створення механізму SAFE надзвичайно потрібним й нагальним рішенням

Туск: корабель "тіньового флоту" РФ здійснював підозрілі маневри біля енергокабелю між Польщею та Швецією

Страти росіянами українських військовополонених набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом Росії - МЗС

Під загрозою індоктринації перебувають 1,6 млн дітей на тимчасово окупованих територіях – віцеспікер Ради

Кабмін розширив повноваження Мінветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів та членів їхніх родин

Міноборони відновило постачання авіаційного пального від іноземних партнерів для потреб Сил оборони

РФ відмовляється підписувати угоду про відкрите море через економічні інтереси в Арктиці - Greenpeace

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА