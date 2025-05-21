За моніторинг та зрив західної військової підтримки України у ГРУ РФ відповідає спецпідрозділ хакерів – Міноборони Нідерландів

Російська військова розвідка веде активну діяльність у кіберсфері, за це відповідає спеціальний кіберпідрозділ ГРУ29155, більш відомий як APT28, метою якого, зокрема, є моніторинг та зрив західної військової підтримки України, повідомляє Міністерство оборони Нідерландів з посиланням на дослідження низки профільних структур.

"До них належать Агентство національної безпеки США (АНБ) та Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA). Це також встановили Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD)", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Нідерландів у середу.

Зазначається, що метою кіберпідрозділу російської військової розвідки є, серед іншого, моніторинг та зрив західної (військової) підтримки України. АНБ, CISA, ФБР, MIVD та понад п'ятнадцять інших міжнародних служб попереджають про це у так званому Консультативному повідомленні з кібербезпеки.

За словами директора MIVD віце-адмірала Пітера Рісінка, APT28 має велике стратегічне значення для Росії у війні з Україною. "Зокрема, APT28 має на меті отримати військову, дипломатичну та економічну інформацію про Україну та союзників НАТО. Завдяки своїм операціям цей підрозділ ГРУ намагається отримати інформацію про транспортування західної військової допомоги. Це відбувається як всередині України, так і за її межами. Саме тому такі країни, як Нідерланди, які є частиною маршруту поставок, є ціллю цих кібероперацій", - зазначив віце-адмірал.

У повідомленні зазначається, що у вересні 2024 року Міністерство внутрішніх справ США вже попереджало про кібероперації цього підрозділу ГРУ з тією ж метою: зрив західної допомоги Україні. У той час США разом з MIVD та іншими партнерськими службами також випустили попередження та технічні рекомендації. Це включало не лише те, як країни та організації можуть розпізнати діяльність підрозділу 29155. Також наводились варіанти для захисту від цього.

У 2018 році хакери з APT28 вирушили до Нідерландів з наміром організувати кібероперацію. Ціллю була Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у Гаазі. Операцію було зірвано, чотирьох причетних офіцерів російської розвідки вислано з країни. На тоді це запобігло зламу систем ОЗХЗ. У той час ця організація розслідувала, серед іншого, отруєння росіянина Сергія Скрипаля та його доньки.