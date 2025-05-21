Туск: корабель "тіньового флоту" РФ здійснював підозрілі маневри біля енергокабелю між Польщею та Швецією

Фото: Сайт Президента України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що судно російського "тіньового флоту" здійснювало підозрілі маневри поблизу кабелю електропередачі між Польщею та Швецією, польські військові втрутились в інцидент.

"Російський корабель із санкційного "тіньового флоту" здійснював підозрілі маневри поблизу силового кабелю, що з'єднує Польщу зі Швецією", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

За його словами, "після ефективного втручання польських військових корабель відплив до одного з російських портів".

Як повідомлялося, декілька днів тому ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, що також відносять до "тіньового флоту" РФ. Танкер проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.