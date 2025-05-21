Інтерфакс-Україна
Події
17:47 21.05.2025

Страти росіянами українських військовополонених набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом Росії - МЗС

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Страти росіянами українських військовополонених набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом Росії - МЗС

Страти росіянами українських військовополонених набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом РФ, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, закликавши притягнути до повної міжнародної відповідальності всіх винних у цих злочинах.

"Російські страти українських військовополонених, які здалися в полон, - це більше, ніж просто варварські воєнні злочини. Вони набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом Росії. Насправді, будь-яка армія воліла б, щоб супротивник здавався в полон у більшій кількості. Такі страти можуть мати лише прямо протилежний ефект. Діючи всупереч навіть елементарній військовій логіці, росіяни показують, що вони - збіговисько садистів і дегенератів, від вищого керівництва до рядових солдатів", - написав Тихий у соцмережі Х.

Речник наголосив, що кожен такий випадок має бути розслідуваний і всі винні притягнуті до відповідальності.

"Кожен покидьок, який натискає на спусковий гачок, повинен знати, що справедливість восторжествує. Ми закликаємо до повної міжнародної відповідальності як катів, так і їхніх покровителів аж до Кремля", - заявив Тихий.

Раніше CNN повідомило, що отримало перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників, що ймовірно, фіксують накази РФ стратити українських військовослужбовців, що здаються в полон. Зокрема йдеться про страту шістьох українських бійців на сході Запорізької області у листопаді минулого року.

Провідний слідчий ООН та представник західної розвідки повідомили CNN, що радіопередачі та записи з дрона узгоджуються з іншими випадками, коли російські війська імовірно страчували українських військовослужбовців, які здавалися в полон.

Морріс Тідболл-Бінц, спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт назвав такі інциденти "серйозними порушеннями" міжнародного права, додавши, що, на його думку, така поведінка може бути санкціонована лише найвищою владою РФ.

Представник західної розвідки, який переглянув аудіофайли перехоплень, визнав їх "автентичними, достовірними та відповідними раніше задокументованим жорстоким стратам". Він заявив, що вивчає аналогічні матеріали з інших справ, що підтверджують наявність дозволу російського командування вбивати українських солдатів, які здалися або перебувають у процесі здачі.

Теги: #тихий #військовополонені #мзс

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