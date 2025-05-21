Польща вироблятиме електроніку для ЗРК Patriot - Міноборони

У Польщі розпочалося будівництво заводу, що вироблятиме електронні компоненти для оснащення американських зенітно-ракетних комплексів Patriot, повідомив у середу заступник міністра національної оборони Польщі Павел Бейда.

"Саме для цього і призначені офсетні угоди - розміщення сервісних і виробничих потужностей у Польщі. Сьогодні почалося будівництво Військового центру електроніки при Центрі досліджень і розробок військово-морської техніки", - написав заступник голови польського Міноборони в соцмережах.

"Цей завод вироблятиме електроніку для радарів LTAMDS, що використовуються в системі ППО Wisla", - додав він.

Wisla - створювана Польщею система протиповітряної оборони середньої дальності, до складу якої, зокрема, входять ЗРК Patriot. Наприкінці грудня 2024 р. було заявлено про те, що вона досягла оперативної готовності. Наразі реалізується друга фаза програми Wisla, зокрема, зі США укладено контракт на постачання та інтеграцію системи управління протиповітряною та протиракетною обороною IBCS.

Радар LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) покликаний замінити системи, що використовуються зараз на ЗРК Patriot. Нова РЛС, як повідомляє розробник, Radeon, забезпечує 360-градусне охоплення, має значно поліпшені можливості виявлення і супроводу повітряних цілей, включно з балістичними і крилатими ракетами, безпілотниками.