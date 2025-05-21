Інтерфакс-Україна
Події
16:49 21.05.2025

Міноборони розпочинає спецпрограму підготовки фахівців служб супроводу у медзакладах

2 хв читати
Міноборони розпочинає спецпрограму підготовки фахівців служб супроводу у медзакладах

Міністерство оборони України розпочинає спеціалізовану програму підготовки військовослужбовців служб супроводу у медичних закладах.

Як зазначили у Міноборони, після проходження цієї програми навчання з підтримки та допомоги нові фахівці працюватимуть у медзакладах системи оборонного відомства.

Про це під час координаційної наради в Офісі президента України повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України полковник Олександр Кутков.

Військовослужбовців навчатимуть посиленій психологічній підтримці та особливостям соціальної допомоги пораненим. Зараз триває набір майбутніх фахівців на перший курс за оновленою програмою навчання.

"Військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію або захворіли під час виконання бойових завдань, потребують особливої підтримки та допомоги. Це пов’язано із тимчасовими фізичними обмеженнями та психологічним виснаженням", - зазначив Кутков.

Тому, за його словами, у медзакладах будуть працювати ті військові, які успішно пройдуть курси з фокусом на особливостях спілкування з пораненими військовослужбовцями та наданні їм соціальної підтримки під час лікування.

На першому етапі працівники служб супроводу працюватимуть у медичних закладах у 24 містах України.

До навчання та подальшої роботи працівниками служб супроводу запрошуються чинні військовослужбовці, ветерани війни, зокрема з інвалідністю. Їх завдання – надавати військовим та членам їхніх сімей супровідну допомогу та консультації з правових, соціально-побутових та медичних питань. Працівники служб супроводу підтримують постійний зв’язок між військовими, їхніми родинами, медзакладами, соціальними службами, громадськими організаціями та органами влади.

Теги: #міноборони #медзаклади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:18 21.05.2025
Міноборони відновило постачання авіаційного пального від іноземних партнерів для потреб Сил оборони

Міноборони відновило постачання авіаційного пального від іноземних партнерів для потреб Сил оборони

16:37 21.05.2025
Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ нові човни

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ нові човни

13:09 20.05.2025
Лінійка українських оптоволоконних дронів Хижак REBOFF пройшла кодифікацію

Лінійка українських оптоволоконних дронів Хижак REBOFF пройшла кодифікацію

12:59 15.05.2025
Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

16:44 13.05.2025
Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

14:03 13.05.2025
Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у ЗСУ, можуть отримати статус УБД

Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у ЗСУ, можуть отримати статус УБД

18:24 09.05.2025
В Міноборони України пройшла зустріч з делегацією

В Міноборони України пройшла зустріч з делегацією

17:20 09.05.2025
Кабмін виділив Міноборони 10 млн грн на ремонт військової автотехніки, закупівлю оргтехніки та меблів

Кабмін виділив Міноборони 10 млн грн на ремонт військової автотехніки, закупівлю оргтехніки та меблів

18:24 07.05.2025
Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК – рішення уряду

Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК – рішення уряду

13:52 07.05.2025
Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

ВАЖЛИВЕ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

ОСТАННЄ

РФ відмовляється підписувати угоду про відкрите море через економічні інтереси в Арктиці - Greenpeace

Ворог дроном атакував ферму у Семенівській громаді Чернігівської області, загинув працівник ферми

Рютте обговорив з Зеленським зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Україна працює над реформами, які необхідні для вступу в Євросоюз та НАТО - Корнієнко

Польща вироблятиме електроніку для ЗРК Patriot - Міноборони

Президент Павел не виключає, що в рамках європейських гарантій безпеки Україні Чехія зможе надати спеціальні тренування

Сибіга: ЄС вже взяв зобов'язання щодо постачання двох третин з 2 млн артснарядів

Стефанішина обговорила з місією МВФ законодавче забезпечення антикорупційної реформи

Підозрювану в незаконному заволодінні землею екскерівницю Держгеокадастру Київщини екстрадовано з Німеччини - САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА