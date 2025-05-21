Стефанішина обговорила з місією МВФ законодавче забезпечення антикорупційної реформи

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина обговорила з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з керівником місії Гевіном Греєм законодавче забезпечення антикорупційної реформи.

"Сторони обговорили розвиток ключових реформ, що реалізуються в межах співпраці України з МВФ. У центрі уваги — законодавчі ініціативи, спрямовані на посилення інституційної спроможності антикорупційних органів, а також актуальні питання, пов’язані з експертним забезпеченням правосуддя", - йдеться у повідомленні Мін'юсту.

Відзначається, що місія МВФ перебуває з робочим візитом в Україні з 19 по 23 травня з метою оцінення виконання Україною зобов’язань у межах поточної програми співпраці з Фондом.

"Зустріч у Міністерстві юстиції стала важливим етапом у продовженні діалогу щодо забезпечення належної підтримки реформ, які мають критичне значення для економічної стійкості України та її шляху до повноцінної євроінтеграції", - додали у відомстві.