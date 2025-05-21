Кабмін погодив два законопроєкти в сфері дерегуляції - Шмигаль

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді скасувати 63 дозволи та погодження в галузі медицини, довкілля, водного та лісового господарства, в аграрній сфері, енергетиці, зовнішньоекономічній діяльності, освіті та культурі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Задовго до початку повномасштабної війни ми розпочали політику дерегуляції, і за останні роки максимально її прискорили. Станом на зараз нами скасовано понад 1900 регуляторних актів у різних сферах. Значна частина дозвільних процесів цифровізована. Оформити дозвіл тепер можна за лічені хвилини. Але на цьому не зупиняємося й сьогодні схвалюємо два законопроєкти, які масштабують дерегуляцію", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

Зокрема, перший законопроєкт скасовує 63 дозволи та погодження в галузі медицини, довкілля, водного та лісового господарства, в аграрній сфері, енергетиці, зовнішньоекономічній діяльності, освіті та культурі. Другий законопроєкт вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і знімає відповідальність за відсутність тих дозволів, які скасовуються першим законопроєктом.

"Розраховуємо, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить ці законодавчі акти. Разом зробимо важливий крок назустріч українському бізнесу", - підкреслив він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, першим законопроєктом пропонується скасувати 63 інструменти як застарілі, неактуальні, що дублюють та обтяжують бізнес: у сфері охорони здоров’я пропонується скасувати дозвіл спеціальний на зайняття народною медициною (цілительством) та сертифікат про державну реєстрацію небезпечного фактору, який не передбачено спеціальним законодавством; у сферах охорони атмосферного повітря та водного господарства пропонується скасувати 18 інструментів, зокрема дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, погодження на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, погодження межі зон санітарної охорони водних об’єктів, погодження нормативів водопостачання тощо; у сферах агропромислового комплексу, лісового, мисливського, рибного господарств та тваринного світу пропонується скасувати 23 інструменти, зокрема дозвіл на вирубування насінників і плюсових дерев; витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів; дозвіл на будівництво меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури; страхування зерна, прийнятого на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, від ризиків випадкової загибелі, пошкодження або втрати тощо.

Пропонується також: у сферах енергетики, альтернативних видів палива, будівництва та вибухових матеріалів промислового призначення скасувати вісім інструментів, зокрема підтвердження належності палива до альтернативного; погодження про можливість використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисних зонах атомних електростанцій, з народногосподарською метою; свідоцтв на придбання та зберігання вибухових матеріалів промислового призначення тощо; у сферах зовнішньо-економічної діяльності, інвестиційної політики, культурної спадщини, інноваційної діяльності, освіти та кінематографії пропонується скасувати 12 інструментів, зокрема висновок на право проведення переговорів (генеральний, відкритий, разовий висновок); державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора; ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти; дозвіл на застосування металошукачів чи будь-якого іншого пошукового обладнання або відповідної технології на об'єктах культурної спадщини.

За словами Мельничука, другим законопроєктом пропонується: скасувати адміністративну відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством) та за порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях, враховуючи скасування дозволів на дані види господарської діяльності; переглянути адміністративну відповідальність у сфері охорони культурної спадщини, враховуючи скасування дозволу на зміну призначення пам'ятки, її частин та елементів, виконання написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні.