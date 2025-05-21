ДСНС підтверджує загибель двох людей під час пожежі на Білоцерківській ТЕЦ

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Державна служба з надвичайних ситуацій підтвердила загибель двох людей під час пожежі на ТЕЦ у Білій Церкві.

Як повідомляє ДСНС у телеграмі, пожежа сталася у недіючій градирні для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ, площа пожежі - 960 кв. м, її ліквідовано. Під час ліквідації загоряння вогнеборці виявили 2 обгорілі тіла.

Обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.

Як повідомлялося, повідомлення про пожежу надійшло 21 травня о 12.46.