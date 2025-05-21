Інтерфакс-Україна
Події
13:56 21.05.2025

Франція відправить в Україну шість роботизованих систем розмінування ROCUS для ДСНС

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Французька компанія CNIM Systèmes Industriels у співпраці з естонською Milrem Robotics передасть шість роботизованих систем ROCUS на базі платформи THЕMIS для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), повідомили у компанії.

"Ми пишаємося тим, що продовжуємо підтримувати Україну в рамках контракту з CNIM Systèmes Industriels. Комплекси THeMIS вже довели свою універсальність та надійність у різних операційних сценаріях в Україні та інших країнах", - сказав Кулдар Вяярсі, генеральний директор Milrem Robotics. "Наше тривале партнерство з CNIM Systèmes Industriels у створенні системи ROCUS демонструє міцність європейського оборонного співробітництва і прагнення надавати Україні значущі можливості", - додав він.

Повідомляється, що ROCUS включає в себе корисне навантаження для розмінування, розроблене і адаптоване CNIM Systèmes Industriels. Систему збільшують дистанцію до загроз і підвищують оперативну ефективність в умовах підвищеного ризику. Вони дозволяють підрозділам дистанційно перевіряти, підтверджувати та знешкоджувати широкий спектр вибухонебезпечних предметів, забезпечуючи таким чином безпеку саперів.

Шість безпілотників приєднаються до перших семи систем ROCUS, розгорнутих в Україні у 2022 році. Загалом в Україні розгорнуто 15 безпілотних систем від Milrem Robotics.

Теги: #розмінування #rocus #дснс

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