Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що тиск на Росію має бути посилений не лише через фінансову та матеріальну підтримку України, але й через санкції.

Нові санкції Європейського Союзу проти Росії міністр оборони назвав кроком у правильному напрямку, однак він закликав до більш жорстких заходів.

"Хоча 17-й пакет санкцій, який був прийнятий зараз, має певний ефект, його не слід переоцінювати… ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії", - сказав Пісторіус в ефірі радіо Deutschlandfunk, зазначивши, що тиск на Москву має бути посилений, в тому числі і з боку США.