Інтерфакс-Україна
Події
12:28 21.05.2025

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

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ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що тиск на Росію має бути посилений не лише через фінансову та матеріальну підтримку України, але й через санкції.

Нові санкції Європейського Союзу проти Росії міністр оборони назвав кроком у правильному напрямку, однак він закликав до більш жорстких заходів.

"Хоча 17-й пакет санкцій, який був прийнятий зараз, має певний ефект, його не слід переоцінювати… ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії", - сказав Пісторіус в ефірі радіо Deutschlandfunk, зазначивши, що тиск на Москву має бути посилений, в тому числі і з боку США.

Теги: #пісторіус #єс #санкції_рф

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