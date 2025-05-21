Інтерфакс-Україна
Події
10:22 21.05.2025

УЧХ поділився досвідом роботи під час війни з колегами країн Балтії

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УЧХ поділився досвідом роботи під час війни з колегами країн Балтії
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) поділився досвідом роботи під час повномасштабної війни  з колегами країн Балтії.

“Заступник генерального директора Українського Червоного Хреста Ілля Клецьковський взяв участь у Конференції представників Червоних Хрестів країн Балтії з питань гуманітарної готовності (Red Cross Baltic Humanitarian Preparedness Conference) у Вільнюсі”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Клецьковський розповів про підготовку УЧХ до вторгнення Росії в Україну, про адаптацію системи реагування до масштабів війни, про зміцнення допоміжної ролі організації та її координації з державними структурами та міжнародними партнерами.  Він також  звернув увагу на питання, як УЧХ розвиває спроможності місцевих громад до гуманітарних викликів у країні під час війни.

 

Теги: #тчху #вільнюс #учх

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