УЧХ поділився досвідом роботи під час війни з колегами країн Балтії

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) поділився досвідом роботи під час повномасштабної війни з колегами країн Балтії.

“Заступник генерального директора Українського Червоного Хреста Ілля Клецьковський взяв участь у Конференції представників Червоних Хрестів країн Балтії з питань гуманітарної готовності (Red Cross Baltic Humanitarian Preparedness Conference) у Вільнюсі”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Клецьковський розповів про підготовку УЧХ до вторгнення Росії в Україну, про адаптацію системи реагування до масштабів війни, про зміцнення допоміжної ролі організації та її координації з державними структурами та міжнародними партнерами. Він також звернув увагу на питання, як УЧХ розвиває спроможності місцевих громад до гуманітарних викликів у країні під час війни.