ДБР затримало військового з Києва за організацію схеми для ухилянтів за $50 тис.

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало військового та його спільника з Харкова за організацію незаконного переправлення ухилянтів за $50 тис.

"Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю з Києва та мешканцю Харкова, які планували незаконно переправити через держкордон 4 чоловіків", - повідомляє Бюро в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, харків’янин шукав охочих залишити Україну та обіцяв безперешкодний виїзд через пункт пропуску на спецтранспорті.

"Він запевняв, що всі формальності буде вирішено на місці завдяки потрібним зв’язкам. Із загальної суми він планував залишити собі $10 тис., решту — передати учасникам схеми, зокрема військовому", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що військовослужбовець мав доставити чоловіків до кордону на автомобілі зі спецсигналами та забезпечити безперешкодний проїзд, використовуючи своє службове становище.

Обох фігурантів затримали під час передачі всієї обумовленої суми. Автомобіль вилучено.

Затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн грн застави для кожного.