Інтерфакс-Україна
Події
10:27 21.05.2025

ДБР затримало військового з Києва за організацію схеми для ухилянтів за $50 тис.

1 хв читати
ДБР затримало військового з Києва за організацію схеми для ухилянтів за $50 тис.

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало військового та його спільника з Харкова за організацію незаконного переправлення ухилянтів за $50 тис.

"Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю з Києва та мешканцю Харкова, які планували незаконно переправити через держкордон 4 чоловіків", - повідомляє Бюро в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, харків’янин шукав охочих залишити Україну та обіцяв безперешкодний виїзд через пункт пропуску на спецтранспорті.

"Він запевняв, що всі формальності буде вирішено на місці завдяки потрібним зв’язкам. Із загальної суми він планував залишити собі $10 тис., решту — передати учасникам схеми, зокрема військовому", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що військовослужбовець мав доставити чоловіків до кордону на автомобілі зі спецсигналами та забезпечити безперешкодний проїзд, використовуючи своє службове становище.

Обох фігурантів затримали під час передачі всієї обумовленої суми. Автомобіль вилучено.

Затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн грн застави для кожного.

Теги: #ухилянти #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 20.05.2025
ДБР передало до суду справу про держзраду ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

ДБР передало до суду справу про держзраду ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

17:29 16.05.2025
ДБР виявило у ексочільника одеської податкової необґрунтовані активи на понад 5,3 млн грн

ДБР виявило у ексочільника одеської податкової необґрунтовані активи на понад 5,3 млн грн

14:31 16.05.2025
На Івано-Франківщині затримано правоохоронця, який торгував інформацією з закритих баз даних

На Івано-Франківщині затримано правоохоронця, який торгував інформацією з закритих баз даних

12:11 14.05.2025
У Києві судитимуть посадовця КС, який організував схему для ухилянтів

У Києві судитимуть посадовця КС, який організував схему для ухилянтів

14:49 09.05.2025
Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

10:29 07.05.2025
Викрито двох молодиків, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку до Молдови

Викрито двох молодиків, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку до Молдови

15:22 06.05.2025
На Донеччині ДБР викрило командира, який незаконно виплатив підлеглій понад 800 тис. грн "фронтових"

На Донеччині ДБР викрило командира, який незаконно виплатив підлеглій понад 800 тис. грн "фронтових"

16:23 05.05.2025
На Донеччині викрито комбата на організації схеми оформлення фіктивних "бойових" виплат – ДБР

На Донеччині викрито комбата на організації схеми оформлення фіктивних "бойових" виплат – ДБР

15:41 05.05.2025
Перед судом постануть учасники злочинної групи, викриті на розкраданні пального з в/ч на Львівщині - ДБР

Перед судом постануть учасники злочинної групи, викриті на розкраданні пального з в/ч на Львівщині - ДБР

14:54 01.05.2025
ДБР викрило посадовця в/ч на закупівлі хліба за завищеними цінами

ДБР викрило посадовця в/ч на закупівлі хліба за завищеними цінами

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

Під час удару по Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

ОСТАННЄ

Новообраний президент Румунії виступає за підтримку України, але проти направлення військових

Київ передає 350 тонн дизпалива для потреб ГУР

Комбат "Маґури" Ширшин пояснив причини своєї публічної заяви

Працівники податкової продавали інформацію з державних баз даних

Близько сотні мафіозі заарештовано в Італії в рамках операції "Міленіум"

СБУ затримала "крота" ФСБ, який намагався на оборонному заводі викрасти розробки ЗСУ

Міннац'єдності домовився з турецьким YTB про створення робочої групи для обміну практиками

Туск: Ми не відправимо польські війська в Україну

Петиція про збереження Житнього ринку в Києві та чесні правила приватизації набрала необхідні голоси

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА