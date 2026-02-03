Інтерфакс-Україна
Пресконференції
14:55 03.02.2026

ДБР щодо справи про неякісні міни: на бізнес не тиснемо, йдеться про недопущення поставок в ЗСУ неякісної продукції

Фото: Interfax-Ukraine | Zubko Oleksandr

В Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють про відсутність будь-якого тиску на підприємство, яке підозрюється у заволодінні майже 3 млрд грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних боєприпасів для потреб Збройних сил України.

На пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок військовий інженер Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України Микола "Моссад" розказав, що близько року тому він виявив критичні недоліки мін, поставлених в його частину. "Перше, на що звернув увагу – це неякісний корпус… на тильній стороні міни є заглушки, які мають бути чіткі, запаяні… потім було дослідження проведення вибуху – вибух не відбувся", - розказав він.

Начальник відділу управління Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок зазначив, що розслідування Бюро розпочало ще до відповідних рекламацій від військових – у вересні 2024 року. Він уточнив, що в кінці 2024 року від Державної служби транспорту до ДБР надійшла інформація про те, що військові почали виявляти факти неспрацювання мін.

Згодом, як уточнив начальник відділу управління, з'ясувалося, що і маса мін не відповідала сказаним характеристикам, були і інші недоліки.

Приймачок повідомив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що фактично всі ці недоліки стали наслідком помилок при виробництві.

"Було задокументовано, що… ТОВ фактично займалося тільки виготовленням неякісних пластикових корпусів на вказані міни. Забійні елементи закуплялися в інших постачальників, так само як і спорядження корпусів вибухової речовиною та забійними елементами здійснювалося на іншому державному підприємстві.", - пояснив Приймачок.

Він наголосив, що притягнуто до відповідальності п'ятеро фігурантів – засновник, співзасновник товариства, його директор, його заступник і головний бухгалтер, вони повідомлені про підозру в привласненні грошових коштів в особливо великих розмірах і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також в створенні і участі в злочинній організації.

Крім того, за словами начальника відділу управління, задокументовано, що ця злочинна діяльність "стала можливою за-за бездіяльності військових осіб, який були зобов'язані контролювати цей процес", - четверо з них отримали підозри.

"Хотів би наголосити, що ДБР і жодному разі не займається тиском на бізнес, перешкоджанням будь-якому суб'єкту господарської діяльності…. Наша діяльність направлена на недопущення поставки ЗСУ неякісної продукції", - запевнив Приймачок.

Він також додав, що накладені арешти на майно підприємства ніяким чином не перешкоджають продовжити господарську діяльність і виконувати свої зобов'язання за контрактами.

Разом в з тим, як наголосив керівник управління, управлінські рішення керівників фактично довели підприємство до банкрутства, а наявність сировини не свідчить про те, що підприємство виконає зобов'язання по контрактах.

"Без усунення недоліків постачаннях цих мін є неможливим", - резюмував він.

9 січня 2026 року ДБР повідомило про зупинення оборудки з постачання неякісних мін для потреб оборони майже на 3 млрд грн. Йдеться про протипіхотні та протитанкові міни, від якості й надійності яких безпосередньо залежить життя українських військових.

За інформацією ДБР, учасники злочинної організації створили фіктивну картину спроможності виготовляти та постачати боєприпаси. Для цього вони використали товариство з обмеженою відповідальністю, яке раніше ніколи не займалося виробництвом мін, але отримало доступ до контрактів Міністерства оборони України з багатомільярдними авансами.

 

