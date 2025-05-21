Інтерфакс-Україна
Події
07:21 21.05.2025

Унаслідок ворожої атаки БпЛА по Києву постраждала сім’я

1 хв читати
Унаслідок ворожої атаки БпЛА по Києву постраждала сім’я

Унаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району, повідомляє в телеграм-каналі начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років — різана рана стопи. У чоловіка 30 років — різана рана надбрівної дуги. Вся необхідна медична допомога надається. Попередньо без госпіталізації", - повідомляє Калашник.

Він додав, що падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах, але питання забезпечення родини тимчасовим житлом вже вирішується.

"Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки", - написав Калашник.

 

Теги: #постраждалі #київська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 21.05.2025
Окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

Окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

05:24 21.05.2025
По Сумах завданий удар БпЛА, є постраждала - Кривошеєнко

По Сумах завданий удар БпЛА, є постраждала - Кривошеєнко

10:31 20.05.2025
Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

09:54 20.05.2025
Окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий, 6 поранені

Окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий, 6 поранені

08:55 19.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

08:27 19.05.2025
Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

08:11 19.05.2025
Ворог атакував дронами дві громади Дніпропетровщини

Ворог атакував дронами дві громади Дніпропетровщини

07:29 19.05.2025
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області – ОВА

18:43 18.05.2025
Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Дніпропетровщини, є пошкодження – Лисак

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Дніпропетровщини, є пошкодження – Лисак

18:22 18.05.2025
Посол ЄС про нічну атаку РФ: Росія розуміє лише мову сили

Посол ЄС про нічну атаку РФ: Росія розуміє лише мову сили

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

ЄС запровадив санкції за використання хімзброї в Україні

Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

ОСТАННЄ

Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

Американська розвідка припускає, що Ізраїль готує удар по ядерних об'єктах Ірану

Окупанти втратили впродовж доби 980 військовослужбовців - Генштаб

21 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ВООЗ ухвалила угоду про зміцнення глобальної готовності до пандемій

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Трамп відмовився підтримати санкції проти РФ, бо прагне укласти ділові угоди з Путіним – ЗМІ

Ректор луцького вишу про відрахуванн 1000 студентів: Хотіли не вчитися, а відстрочку

Адміністрація Трампа почала штрафувати мігрантів за нелегальне перебування в країні – ЗМІ

З початку 2025р ДЕЦ отримав 20 заяв на проведення клінічних випробувань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА