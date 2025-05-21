Унаслідок ворожої атаки БпЛА по Києву постраждала сім’я

Унаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району, повідомляє в телеграм-каналі начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років — різана рана стопи. У чоловіка 30 років — різана рана надбрівної дуги. Вся необхідна медична допомога надається. Попередньо без госпіталізації", - повідомляє Калашник.

Він додав, що падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах, але питання забезпечення родини тимчасовим житлом вже вирішується.

"Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки", - написав Калашник.