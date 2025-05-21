По Сумах завданий удар БпЛА, є постраждала - Кривошеєнко

Внаслідок атаки ударними БпЛА типу "Шахед" по Сумах у середу вранці пошкоджено підприємства, інші обʼєкти промисловості, відомо про одну постраждалу людину, повідомляє начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко в телеграм-каналі.

"Внаслідок атаки пошкоджено підприємства, інші обʼєкти промисловості. Також пошкоджено лінії електропередач, частина міста залишилася без світла, у тому числі обʼєкти водопостачання міста. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи щодо електропостачання. Обʼєкти критичної інфраструктури переводяться на генератори. Відомо про одну постраждалу людину", - написав Кривошеєнко.

Джерело: https://t.me/serhii_kryvosheienko/304