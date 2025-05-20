Зеленський провів розмову з Стармером

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєром Великої Британії Кіром Стармером, подякувавши за новий пакет санкцій проти Росії, які, за словами Зеленського, мають посилити тиск і примусити РФ до миру.

"Подякував за нові британські санкції, які допомагають примушувати Росію до миру. Тільки примус спрацює. Сьогодні є санкційне рішення Британії, є також рішення ЄС, і було б добре, якби Сполучені Штати теж допомогли. Європейські партнери готують уже й наступні кроки в такому надзвичайно важливому тиску на Росію для припинення війни", - написав Зеленський в телеграм-каналі в середу.

Також Зеленський обговорив з Стармером основні деталі дипломатичної роботи й можливі зустрічі, які здатні реально забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру.

"Обговорили вчорашню розмову з президентом Трампом. Також обговорили наші спільні дії в межах коаліції охочих. Домовились бути й надалі в постійному контакті – майже щоденному", - додав він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14272