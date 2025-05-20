Інтерфакс-Україна
Події
21:54 20.05.2025

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

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Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у форумі "Інновації та розвиток у спорті в умовах війни", обговоривши ветеранський спорт, реабілітацію та адаптацію.

"Побував у центрі реабілітації, де захисники проходять фізичне відновлення через спорт. Важливо впроваджувати здобутий тут досвід по всій країні", - написав Зеленський в телеграм-каналі у середу.

Він наголосив, що ветеранський спорт, реабілітація та адаптація маються бути приорітетами, адже "ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч".

"Дякую тим, хто розвиває український спорт, підтримує наших воїнів, ветеранів – це надзвичайно важливо для сильної країни, для здоров’я, для життя", - додав президент України.

 

 

Теги: #реабілітація #ветерани #зеленський

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