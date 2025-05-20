Інтерфакс-Україна
Події
19:03 20.05.2025

ПРООН передала "Укренерго" 3 високовольтні автотрансформатори за кошти урядів Японії та Швеції

1 хв читати

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні у тісній співпраці з Міністерством енергетики передала НЕК "Укренерго" три високовольтні автотрансформатори для підтримки стабільного електропостачання.

"Це обладнання – два автотрансформатори, профінансовані урядом Японії, та один – урядом Швеції, допоможе підтримувати стабільну роботу енергосистеми України", - повідомило Міненерго у вівторок.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ з початку повномасштабного вторгнення прицільно атакує українську енергетичну інфраструктуру, у тому числі й автотрансформатори, які є критично важливими для стабільності електропостачання.

"Поставка трьох високовольтних автотрансформаторів для "Укренерго" є важливим внеском у зміцнення енергетичної стійкості України (…) Це обладнання допоможе забезпечити безперебійне електропостачання для мільйонів споживачів, зокрема домогосподарств, дитячих садків, шкіл, лікарень та іншої критичної інфраструктури", - зазначив він.

Теги: #автотрансформатори #укренерго #проон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 20.05.2025
Україна отримала три автотрансформатори від Японії, Швеції та ПРООН

Україна отримала три автотрансформатори від Японії, Швеції та ПРООН

11:13 06.05.2025
Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

18:59 28.04.2025
"Укренерго" досягла згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

"Укренерго" досягла згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

16:15 23.04.2025
Уряд розпочав навчання для фермерів із подання заявок на розмінування

Уряд розпочав навчання для фермерів із подання заявок на розмінування

20:40 18.04.2025
У шорт-листі кандидатів на главу "Укренерго" залишилися чинний керівник та ще два її представники

У шорт-листі кандидатів на главу "Укренерго" залишилися чинний керівник та ще два її представники

11:47 18.04.2025
Споживання е/е продовжує знижуватися протягом тижня в умовах профіциту потужності СЕС – "Укренерго"

Споживання е/е продовжує знижуватися протягом тижня в умовах профіциту потужності СЕС – "Укренерго"

15:12 16.04.2025
Латвія та ПРООН відновили пошкоджені через обстріли дитсадок та лікарню в Чернігові

Латвія та ПРООН відновили пошкоджені через обстріли дитсадок та лікарню в Чернігові

17:33 14.04.2025
Корея виділяє $4,76 млн на підтримку цифровізації уряду України

Корея виділяє $4,76 млн на підтримку цифровізації уряду України

14:50 11.04.2025
Комісія першого конкурсу на нову генеруючу потужність відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох учасників

Комісія першого конкурсу на нову генеруючу потужність відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох учасників

16:39 09.04.2025
Уникнути тривалих відключень взимку вдалося завдяки значним запасам обладнання – очільник "Укренерго"

Уникнути тривалих відключень взимку вдалося завдяки значним запасам обладнання – очільник "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

ЄС запровадив санкції за використання хімзброї в Україні

Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас

ОСТАННЄ

Белгород-Днестровский порт до конца 2025 г. наладит транзит грузов из Азии в Европу через румынский Галац

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 р. налагодить транзит вантажів з Азії в Європу через румунський Галац

НАТО створить на півночі Норвегії центр управління повітряними операціями альянсу

Україна має намір призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга

Відмова НАТО від обіцянки щодо членства України стане ударом по репутації Альянсу – Науседа

Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії двосторонню співпрацю і фінансування виробництва дронів

Рубіо: США не припинили постачання зброї Україні, рішення щодо нових пакетів немає – ЗМІ

Парламенти України та Британії готові ратифікувати Угоду про партнерство між країнами - Кондратюк

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА