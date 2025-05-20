ПРООН передала "Укренерго" 3 високовольтні автотрансформатори за кошти урядів Японії та Швеції

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні у тісній співпраці з Міністерством енергетики передала НЕК "Укренерго" три високовольтні автотрансформатори для підтримки стабільного електропостачання.

"Це обладнання – два автотрансформатори, профінансовані урядом Японії, та один – урядом Швеції, допоможе підтримувати стабільну роботу енергосистеми України", - повідомило Міненерго у вівторок.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ з початку повномасштабного вторгнення прицільно атакує українську енергетичну інфраструктуру, у тому числі й автотрансформатори, які є критично важливими для стабільності електропостачання.

"Поставка трьох високовольтних автотрансформаторів для "Укренерго" є важливим внеском у зміцнення енергетичної стійкості України (…) Це обладнання допоможе забезпечити безперебійне електропостачання для мільйонів споживачів, зокрема домогосподарств, дитячих садків, шкіл, лікарень та іншої критичної інфраструктури", - зазначив він.