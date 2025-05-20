Зеленський після розмови з Мерцом: Максимально координуємо контакти та кроки, важливо зберігати єдність

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили позицію президента США Дональда Трампа та європейських лідерів стосовно шляхів досягнення миру в Європі та наголосили на максимальній координації дій і важливості єдності між партнерами.

"Важлива розмова з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Подякував за сильну та конструктивну позицію щодо підтримки України. Обговорили нашу вчорашню розмову з президентом Трампом, а також сьогоднішні розмови з європейськими лідерами", - написав Зеленський у телеграмі у вівторок.

За підсумками розмови президент наголосив: "Максимально координуємо всі наші контакти та кроки. Дуже важливо зберігати єдність між усіма партнерами та шукати рішення, що справді можуть закінчити цю війну справедливим миром".

За його словами, сторони також говорили про відновлення України після завершення війни. "Маємо вже зараз думати про це й мати чіткий план, який допоможе наблизити справжній мир зараз і підтримати потім. Будемо працювати разом, щоб усе реалізувати. Дякую за підтримку!", - додав очільник Української держави.