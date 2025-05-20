МЗС Литви: 18-й пакет санкцій проти РФ має вдарити по агресору там, де " справді болить"

18-й пакет санкцій Європейського союзу проти РФ має вдарити по агресору там, де " справді болить", зокрема, енергетиці, зрідженому природньому газу, нафті, заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Обман, зрив, відволікання уваги та зволікання – тактика Путіна, щоб уникнути санкцій та відповідальності. Європа повинна розірвати це замкнене коло. 18-й пакет санкцій має вдарити по агресору там, де справді болить – енергетика, зріджений природний газ, нафта, ядерне паливо та фінансові установи мають стати нашими цілями", - написав він у соцмережі Х.