Інтерфакс-Україна
Події
16:53 20.05.2025

У Раді зареєстровано проєкт постанови про визнання КНДР державою агресором

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У Раді зареєстровано проєкт постанови про визнання КНДР державою агресором

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови №13301 про звернення до міжнародної спільноти із закликом визнати КНДР державою агресором.

Документ оприлюднено на сайті парламенту.

Як зазначили його автори, війна Росії проти України набуває ознаки не просто двостороннього конфлікту, а й повноцінного міжнародного збройного протистояння. До нього залучаються інші держави – і не лише у форматі політичної або економічної підтримки. Яскравим прикладом цього є КНДР та Білорусь.

Так, наразі інформацію про участь військових КНДР на стороні РФ вже підтверджено. Про присутність північнокорейських військових свідчать полонені захоплені українськими військовими. Цю участь підтвердив і сам Путін, подякувавши Пхеньяну за підтримку. Влада КНДР теж підтвердила, що направляла свої війська до Росії, щоб допомогти воювати проти України, згідно з договором про стратегічне партнерство.

Крім того, є інформація про те, що КНДР надає організовану форму військової допомоги – не тільки у вигляді підрозділів, що діють на боці РФ, а й заробляє гроші завдяки продажу своєї зброї росіянам: техніку, снаряди, ракети.

"Згідно з пунктом (g) ст. 3 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №3314 (1974), агресією визнається й "засилання державою або від її імені озброєних груп чи найманців", якщо їхні дії прирівнюються до використання збройної сили. Саме це ми спостерігаємо. Присутність північнокорейських військових у зоні бойових дій – з відома і за сприяння уряду КНДР – є прямим порушенням міжнародного права. Це більше, ніж політична підтримка. Це – агресія", – підкреслюють автори проєкту.

Проєкт постанови звернення Верховної Ради до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ та ГУАМ, а також до національних парламентів держав світу передбачає визнання КНДР державою агресором. Також в ньому наголошується на недопустимості безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку агресії проти України. Рада закличе міжнародних партнерів посилити тиск на КНДР, у тому числі шляхом запровадження санкцій, щоб зупинити агресію та примусити північнокорейське керівництво припинити надавати військовий контингент КНР та іншу військову допомогу для вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності та терористичних актів проти України та її громадян.

Проєкт спрямовано на привернення уваги світової спільноти до фактів сприяння та підтримки КНДР агресії РФ проти України, невідкладне ініціювання на міжнародному рівні заходів, здатних попередити допомогу та сприяння державі-терористу – РФ, та притягнення до відповідальності посадових осіб КНДР.

Теги: #кндр #верховна_рада #проєкт

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