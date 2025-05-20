Суддю у відставці викрито на підбуренні бізнесмена до хабаря - САП

Суддя у відставці підозрюється у підбуренні до надання неправомірної вигоди, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"За дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурор САП за участю детективів НАБУ повідомив судді у відставці (на цей час) про підозру в підбуренні особи надати неправомірну вигоду, а також у підготовці до надання неправомірної вигоди судді одного з місцевих адміністративних судів за ухвалення судового рішення на користь цієї особи", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя (на день повідомлення про підозру – суддя у відставці) запропонував бізнесмену вирішити його проблеми з перетином кордону та повернути вилучені паспорти громадянина України для виїзду за кордон шляхом подання позову й отримання необхідного рішення місцевого адміністративного суду.

"За вирішення цього питання бізнесмен мав надати неправомірну вигоду судді, який розглядатиме цей позов, у розмірі 10 000 неназваних грошових одиниць за судове рішення та ще 5 000 неназваних грошових одиниць за його звернення до негайного виконання", - зазначається у повідомленні.

На сьогодні дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.