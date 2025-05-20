Зеленський скоординував позиції з прем'єркою Італії після розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні подальші кроки щодо забезпечення припинення вогню та готовності РФ закінчувати війну.

"Хороша розмова з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Як завжди, класні ідеї. Обговорили вчорашню розмову з президентом Трампом і європейськими лідерами. Координуємо наші позиції. Італія на боці всіх зусиль заради справжнього миру. Домовились контактувати щодо наших наступних кроків", - сказано в повідомленні Зеленського у телеграм.

Президент підкреслив готовність України до "чесної дипломатії".

"Обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами. Потрібне припинення вогню заради збереження життів людей. Потрібна чесна дипломатія. Україна готова, і треба забезпечити готовність Росії справді закінчувати війну", - акцентував Зеленський.