Інтерфакс-Україна
Події
15:44 20.05.2025

Зеленський скоординував позиції з прем'єркою Італії після розмови з Трампом

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Зеленський скоординував позиції з прем'єркою Італії після розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні подальші кроки щодо забезпечення припинення вогню та готовності РФ закінчувати війну.

"Хороша розмова з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Як завжди, класні ідеї. Обговорили вчорашню розмову з президентом Трампом і європейськими лідерами. Координуємо наші позиції. Італія на боці всіх зусиль заради справжнього миру. Домовились контактувати щодо наших наступних кроків", - сказано в повідомленні Зеленського у телеграм.

Президент підкреслив готовність України до "чесної дипломатії".

"Обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами. Потрібне припинення вогню заради збереження життів людей. Потрібна чесна дипломатія. Україна готова, і треба забезпечити готовність Росії справді закінчувати війну", - акцентував Зеленський.

Теги: #мелоні #зеленський

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