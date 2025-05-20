Інтерфакс-Україна
Події
15:06 20.05.2025

Єврокомісія вітає 17-ий пакет санкцій проти РФ

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Єврокомісія вітає 17-ий пакет санкцій проти РФ

Європейська комісія (ЄК) вітає прийняття Радою ЄС 17-го пакету санкцій проти РФ, які збільшують витрати РФ на продовження війни, "посилюючи тиск на її і без того напружену та крихку економіку".

"Це чіткий сигнал про незмінну та непохитну підтримку України з боку ЄС", - сказано в розповсюдженому у вівторок пресрелізі Єврокомісії.

В ЄК зазначили, що цей пакет має на меті ще більше обмежити доступ РФ до технологій ведення бою та скоротити доходи від імпорту російської енергії, націлившись на "безпрецедентну кількість суден з тіньового флоту Росії".

"Пакет також розширює кількість фізичних та юридичних осіб, включених до списків. Крім того, він продовжує діюче звільнення від обмеження цін на нафту для проєкту "Сахалін-2" для забезпечення енергетичної безпеки Японії", - сказано в пресрелізі.

Теги: #єврокомісія #санкції_проти_рф

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