Єврокомісія вітає 17-ий пакет санкцій проти РФ

Європейська комісія (ЄК) вітає прийняття Радою ЄС 17-го пакету санкцій проти РФ, які збільшують витрати РФ на продовження війни, "посилюючи тиск на її і без того напружену та крихку економіку".

"Це чіткий сигнал про незмінну та непохитну підтримку України з боку ЄС", - сказано в розповсюдженому у вівторок пресрелізі Єврокомісії.

В ЄК зазначили, що цей пакет має на меті ще більше обмежити доступ РФ до технологій ведення бою та скоротити доходи від імпорту російської енергії, націлившись на "безпрецедентну кількість суден з тіньового флоту Росії".

"Пакет також розширює кількість фізичних та юридичних осіб, включених до списків. Крім того, він продовжує діюче звільнення від обмеження цін на нафту для проєкту "Сахалін-2" для забезпечення енергетичної безпеки Японії", - сказано в пресрелізі.