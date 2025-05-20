Інтерфакс-Україна
Події
13:55 20.05.2025

УЧХ починає пілотний проєкт соціального таксі у 4 областях України

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УЧХ починає пілотний проєкт соціального таксі у 4 областях України
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) за підтримки Австрійського Червоного Хреста запускає пілотний проєкт - послугу соціального таксі у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

"Послуга буде доступна для людей, які потребують медичних обстежень поза межами дому, мають тимчасові порушення мобільності, зокрема переломи, або фізично не можуть самостійно пересуватись містом", — розповів в.о. керівника департаменту охорони здоров’я УЧХ Олександр Бабенко.

У межах послуги передбачено допомога волонтерів у транспортуванні людини з дому до автомобіля (швидкої допомоги) з використанням крісла колісного або нош, супровід до медичного закладу для проходження планових обстежень чи процедур, повернення додому після завершення візиту.

"На першому етапі послугою зможуть скористатися підопічні напряму "Догляд вдома" — самотні люди похилого віку та особи з інвалідністю", - повідомляє УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Після аналізу перших результатів проєкту та роботи команд передбачене розширення послуги на інші області України.

 

Теги: #учх #австрія #тчху #соціальне_таксі #таксi #догляд_вдома #швидка_допомога

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