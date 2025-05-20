Інтерфакс-Україна
Події
13:19 20.05.2025

Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

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Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

Велика Британія оголосила про широкомасштабні санкції проти РФ, повідомили у британському уряді.

Згідно з повідомленням на сайті уряду, санкції стосуються 100 об'єктів у російському військовому, енергетичному, фінансовому секторах та тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України. Також Велика Британія та її партнери працюють над посиленням ліміту цін на нафту, що ще більше обмежує критично важливі доходи від нафти для військової машини Путіна.

Серед останніх об'єктів санкцій є організації, що підтримують російську військову машину, експорт енергоносіїв та інформаційну війну, а також фінансові установи, що допомагають фінансувати вторгнення Путіна в Україну.

У суботу РФ випустила 273 безпілотники по українських містах, що стало найбільшим натиском безпілотників за всю війну. Внаслідок удару по автобусу в Сумах загинуло дев'ять мирних жителів.

"Сьогоднішні заходи санкціонують ланцюги постачання смертоносних російських систем озброєння, включаючи ракети "Іскандер". Це захистить життя українців та нашу колективну безпеку, підриваючи російську військову машину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що санкції Великої Британії та інших західних країн мають серйозний вплив на економіку Росії. ВВП Росії скоротився у першому кварталі року, а економіка, не пов'язана з обороною, вже деякий час перебуває в рецесії. Витрати на безпеку та оборону зараз становлять понад 40% федерального бюджету, і Путіну довелося підвищити податки та скоротити соціальні витрати, щоб продовжити війну.

Міністр закордонних справ Девід Ламмі підкреслив, що "останні удари Путіна вкотре показують його справжнє обличчя як підбурювача війни".

"Ми закликаємо його негайно домовитися про повне, безумовне припинення вогню, щоб могли відбутися переговори про справедливий і тривалий мир. Ми чітко заявили, що зволікання з мирними зусиллями лише подвоїть нашу рішучість допомогти Україні захистити себе та використовувати наші санкції для обмеження військової машини Путіна", - сказав він.

Введені санкції також стосуються ще 14 членів Агентства соціального проєктування, яке здійснює фінансовані Кремлем інформаційні операції, спрямовані на підрив суверенітету, демократії та верховенства права в Україні та в усьому світі.

Крім того, заходи вдарять по суті зусиль Володимира Путіна щодо обходу санкцій та допоможуть заблокувати його невдалі спроби відновити зв'язок із міжнародною економікою.

Повідомляється, що санкційні дії спрямовані проти 46 фінансових установ, які допомагають РФ обійти санкції, а також проти Санкт-Петербурзької валютної біржі та Російського агентства зі страхування вкладів, яке страхує російські банки. Ці нові санкції ще більше ізолюють російську економіку та порушать потоки доходів РФ.

Велика Британія також запровадить санкції проти ще 18 суден "тіньового флоту", що перевозять російську нафту, а також проти обладнання флоту. Прем'єр-міністр оголосив про 110 санкцій, пов'язаних з тіньовим флотом, перед своїм візитом до Києва на початку цього місяця.

Серед цілей санкцій – Джон Майкл Ормерод, громадянин Великої Британії, який закуповував кораблі для тіньового флоту РФ, та два російські капітани танкерів тіньового флоту.

Велика Британія також працює з партнерами над посиленням ліміту цін на нафту, який обмежує ціну, яку РФ може стягувати за свою нафту, якщо вона транспортується з використанням послуг країн "великої сімки", таких як страхування та доставка. "Ми переглядаємо рівень ціни на сиру нафту в 60 доларів США з метою зниження ліміту ближче до собівартості виробництва та удару по Путіну по його найбільш болючим доходам від нафти", - зазначили в уряді.

Теги: #санкції #велика_британія

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