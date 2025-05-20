Інтерфакс-Україна
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13:09 20.05.2025

Лінійка українських оптоволоконних дронів Хижак REBOFF пройшла кодифікацію

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Лінійка українських оптоволоконних дронів Хижак REBOFF пройшла кодифікацію

Лінійка оптоволоконних безпілотних авіаційних комплексів Хижак REBOFF українського виробництва пройшла процедуру кодифікації у Міністерстві оборони України.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, компанія 3DTech – перший вітчизняний розробник, який успішно завершив процедуру кодифікації лінійки оптоволоконних безпілотних авіаційних комплексів Хижак REBOFF у Міністерстві оборони України. Ці дрони мають котушки з оптоволокном довжиною від 10 до 20 км, що дозволяє ефективно їх використовувати залежно від потреб бойових підрозділів.

Розробка українських оптоволоконних БпАК розпочалася у 2023 році як відповідь на запити українських військовослужбовців. Під час випробувань дрони успішно долали водні перешкоди (річки та озера) та проходили над лініями електропередач на швидкості до 143 км/год. У 2024 році перші тестові партії потрапили у військо та продемонстрували перспективність масштабування цього технологічного напрямку у війні із РФ.

Наразі портфоліо компанії-виробника складається з п’яти оптоволоконних моделей, які вже постачаються в бойові бригади та ефективно застосовуються операторами FPV-дронів.

Хижак REBOFF 10 Lite 10KM розрахований на відбиття штурмів та для міських боїв. Його ефективна відстань – 8-9 км, адже зазвичай пілоти закладають 10-20% волокна на маневрування і погодні обставини. Дрон може нести бойове навантаження у 1.8 кг, що робить його максимально ефективним на коротких дистанціях. В компанії наголошують, що ця модель демонструє найбільшу ефективність через відносно малу відстань роботи. Адже чим більша відстань, тим вище ризик перебити волокно.

Хижак REBOFF 10 Lite 15KM - бюджетний дрон, що розкриває свій потенціал на передньому краї ЛБЗ, як при роботі по техніці, так і для маневрів всередині приміщень. Додаткові 5 км волокна вартували зменшенням корисного навантаження лише на 300 грамів. Бойової частини вагою у 1,5 кг достатньо для знищення броньованої техніки кумулятивом або живої сили вражаючими елементами.

Хижак 13 REBOFF 20KM призначений для застосування там, де виникає потреба знищувати інфраструктуру переднього краю, це модель з котушкою на 20 км. Вона підходить для знищення ворожих гармат, мінометів та систем РЕБ. БпАК оснащено двома батарейними блоками. Завдяки такому інженерному рішенню дрон краще балансується, стає більш маневреним та зручним у керуванні.

Хижак REBOFF 15KM - у бойових умовах оператор зупиняє дрон біля ворожої логістичної лінії й може чекати у засідці протягом годин, поки не з'явиться пріоритетна ціль. Ця модель живиться від одного батарейого блоку 8S3P 13 500 mAh, тоді як у версіях на 20-25 км використовується дві таких блоки. Зменшення кількості батарей дозволило збільшити бойове навантаження.

Хижак REBOFF 10KM здатний нести найбільшу в лінійці корисну вагу – 2.2 кг – на відстань до 10 км. Це робить його корисним для відбиття ворожих наступів, роботи на передньому краї та під час міських боїв.

Вся лінійка з 5 БпАК розрахована для виконання польотів на висоті до 500 м на швидкості до 70 км/год. Проте деякі моделі під час тестів успішно розмотували котушку на швидкості до 143 км/год.

Компанія готується до кодифікації дронів з котушками на 25 та 30 км, що дозволить покращити спроможності Сил оборони України та ефективно знищувати техніку та живу силу у тилу ворога.

Теги: #міноборони #дрони #оптоволокно

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