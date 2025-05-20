Інтерфакс-Україна
Події
10:48 20.05.2025

Суд задовольнив позов Мін’юсту про застосування санкції до колишньої директорки Херсонського краєзнавчого музею

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Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України про застосування до колишньої директорки Херсонського краєзнавчого музею Тетяни Братченко санкції за підтримку держави-агресора під час окупації.

"Тетяна Братченко, обіймаючи посаду директорки Херсонського обласного краєзнавчого музею, добровільно співпрацювала з окупаційними органами влади та публічно підтримувала політику держави-агресора. Вона брала активну участь у заходах, спрямованих на інформаційну підтримку та поширення риторики держави-агресора і окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що рішенням суду в дохід держави стягнуто два домоволодіння, два транспортних засоби, а також грошові кошти.

Як повідомлялося, у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України повідомляли, що з Херсонського обласного краєзнавчого музею за час окупації міста викрадено 23 тис. 217 предметів державної частини Музейного фонду.

Теги: #музей #суд #херсон

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