Суд задовольнив позов Мін’юсту про застосування санкції до колишньої директорки Херсонського краєзнавчого музею

Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України про застосування до колишньої директорки Херсонського краєзнавчого музею Тетяни Братченко санкції за підтримку держави-агресора під час окупації.

"Тетяна Братченко, обіймаючи посаду директорки Херсонського обласного краєзнавчого музею, добровільно співпрацювала з окупаційними органами влади та публічно підтримувала політику держави-агресора. Вона брала активну участь у заходах, спрямованих на інформаційну підтримку та поширення риторики держави-агресора і окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що рішенням суду в дохід держави стягнуто два домоволодіння, два транспортних засоби, а також грошові кошти.

Як повідомлялося, у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України повідомляли, що з Херсонського обласного краєзнавчого музею за час окупації міста викрадено 23 тис. 217 предметів державної частини Музейного фонду.