Інтерфакс-Україна
Події
10:13 20.05.2025

СБУ затримала 17-річного хлопця, який шпигував за Силами оборони в Харкові та Дніпрі

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Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала підлітка, жителя міста Лозова Харківської області, який шпигував за локаціями Сил оборони у Харківській та Дніпропетровській областях.

"Фігурантом виявився 17-річний житель Лозової, який був завербований окупантами через Телеграм. Ворожі спецслужби втягнули підлітка у злочинну діяльність в обмін на обіцянку легких грошей", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, юнак їздив на рейсових автобусах по території східних областей та фіксував військові об’єкти на камеру телефону. "Під час однієї з розвідвилазок він зняв на відео військову колону, що їхала на передову", - уточнюють в СБУ.

За інформацією Служби безпеки, у разі отримання агентурних відомостей ворог планував використати їх для підготовки нових ударів по регіонах.

Військові контррозвідники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання, також вжиті комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник знаходиться під вартою.

Теги: #сбу #агент_рф

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