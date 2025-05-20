Після телефонної розмови Трампа та Путіна статус-кво не змінився — Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним суттєво не вплинула на перебіг подій.

"На жаль, після телефонної розмови Трамп/Путін статус-кво не змінився. Україна, як і раніше, пропонує єдиний реалістичний вихід із війни: через негайне та безумовне припинення вогню – повсюдне, тривале, обов’язкове… Європа повністю підтримує в цьому Україну, абсолютно чітко розуміє всі ризики, які несе й сама війна, і її відтерміновані наслідки... США, як і раніше, залишилися глобальним посередником, який усе ще вважає, що Росія договороздатна й готова вийти з війни заради бізнес/інтересів", - написав він у Телеграмі у вівторок.

Подоляк зазначив, що також не змінилася позиція РФ, яка розв'язала агресивну війну та не бажає її припинення.

"І є незмінна позиція Росії, яка, як і раніше, хоче війни, руйнувань, убивств, бо вважає їх єдиним способом існування своєї нинішньої держави. Є Росія, яка не готова й категорично не хоче припинення вогню. І є якийсь нав’язливий стан "пошуку та усунення першопричин війни", хоча єдина справжня причина – сам факт неспровокованої агресії РФ", - акцентував радник глави Офісу президента.