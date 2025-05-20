Інтерфакс-Україна
Події
09:14 20.05.2025

Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

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Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

Українські захисники збили у ніч на вівторок 93 ударних безпілотників типу Shahed, а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджені 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 35 — збито вогневими засобами ураження, 58 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Загалом окупанти атакували Україну у ніч на 20 травня (із 19:00 19 травня) 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.

Як повідомлялося, позаминулої ночі окупанти атакували Україну вночі 112 БПЛА, з яких 41 були збито та 35 локаційно втрачено. У неділю ворог запустив по Україні 273 дрони (88 збито, 128 локаційно втрачені).

 

Теги: #війна #ппо #пс_зсу

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