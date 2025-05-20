Упродовж доби зафіксовано 177 бойових зіткнень

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Протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинув 117 керованих авіаційних бомб, залучив 2882 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5366 артилерійських обстрілів, зокрема 157 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб