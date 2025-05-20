Інтерфакс-Україна
Події
07:56 20.05.2025

Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки ворожого дрона в Херсоні

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Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки ворожого дрона в Херсоні

Двоє цивільних постраждали через скидання вибухівки ворожим БпЛА в Херсоні, повідомляє Херсонська ОВА в телеграм-каналі у вівторок.

"Зранку у Херсоні росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі. Через скидання вибухівки з дрона жінка 1960 року народження дістала вибухову травму і контузію. Потерпіла – під наглядом медиків", - сказано в повідомленні ОВА.

Згодом до лікарні звернувся ще один постраждалий через російський удар по маршрутному таксі у Херсоні. У 56-річного чоловіка — вибухова травма і контузія.

"Нині медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому", - інформує ОВА.

 

 

Теги: #постраждала #херсон #атака #бпла

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