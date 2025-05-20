Інтерфакс-Україна
Події
00:15 20.05.2025

Мерц, Мелоні, фон дер Ляєн та Стубб в цілому задоволені розмовою з Трампом про його спілкування з Путіним

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб коротко та в цілому прокоментували в соцмережі X свою розмову з президентом США Дональдом Трампом, в якій він поділився результатами двогодинного спілкування з Володимиром Путіним у понеділок.

"Вони працюють над негайним початком переговорів між сторонами, які можуть якнайшвидше привести до припинення вогню та створити умови для справедливого і тривалого миру в Україні", - зазначила голова італійського уряду після розмови, в який також брали участь президенти Франції та України Емманюель Макрон та Володимир Зеленський.

Окремо вона висловилася щодо пропозиції папи Лева XIV зробити Ватикан майданчиком майбутніх багатосторонніх переговорів.

"У зв'язку з цим позитивно оцінено готовність Святішого Отця прийняти переговори у Ватикані. Італія готова зробити свій внесок у сприяння контактам і роботу заради миру", - заявила Мелоні.

Бундесканцлер Німеччині Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запевнив у продовженні допомоги Україні, а також в продовженні тиску на Росію задля завершення війни.

"Європа і Америка тут дуже єдині: Ми будемо тісно супроводжувати Україну на шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву через санкції. Ми домовилися про це з Президентом США після його переговорів з Путіним", - написав Мерц у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн назвала гарною розмову з Трампом.

"Я хочу подякувати президенту Трампу за його невтомні зусилля, спрямовані на припинення вогню в Україні. Важливо, що США залишаються залученими. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського в досягненні тривалого миру в Україні", - додала очільниця Європейської Комісії.

"Ми обговорили поточні переговори, припинення вогню та кроки на шляху до тривалого і справедливого миру. Тісні відносини між США і Європою тривають", - в свою чергу написав президент Фінляндії Стубб.

Макрон поки не коментував розмову, але розмістив спільну заяву лідерів Великої Британії, Франції та Канади щодо ситуації в Газі та на Західному березі річки Йордан.

Нарешті сам Трамп після розмов з Путіним, Зеленським та європейськими лідерами у публічному виступі у Вашингтоні заявив, що йому вдалося досягти "певного прогресу" у переговорах з Путіним.

"Сподіваюся, ми змогли щось змінити. Ми також спілкувалися з лідерами більшості європейських країн і намагаємося завершити весь цей процес. Яка ганьба, що це взагалі почалося", — сказав Трамп.

Зеленський на прес-конференції після цієї розмови підкреслив, що Україна не виведе війська з частини власної території та не піддасться ультиматумам Росії.

Український президент наголосив, що Трамп вважає, що найважливіше — прямі перемовини між Україною та Росією, в той же час Київ розглядає можливість спільної зустрічі США, України, Росії та країн ЄС, і така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

Зеленський знову підкреслив, що аби продемонструвати свою справжню готовність покласти край війні, Росія має в якості першого кроку погодитися на припинення вогню.

Він також наголосив, що до президента США було прохання не ухвалювати ніяких рішень про Україну без України.

"Ми чекаємо пропозиції, які представить Росія. Якщо російська сторона запропонує меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", – сказав президент України.

Як повідомлялося, під час візиту до Києва 10 травня лідери коаліції охочих – президент Франції, прем’єри Польщі та Великої Британії та канцлер Німеччини – заявляли, що разом із США мають намір оперативно посилити санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від припинення вогню з 12 травня, але наразі очікується тільки оголошення ще раніше запланованого 17-го пакету санкцій ЄС.

Президент України Зеленський у понеділок висловив впевненість, що санкційний пакет ЄС буде, "і він буде сильним". Щодо США, то він закликав їх також до посилення тиску.

"Від США значною мірою залежить, чи буде РФ і надалі заробляти на цю війну", – заявив голова української держави.

Теги: #переговори #росія #трамп #європа

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