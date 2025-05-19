Зеленський закликає не розмивати пропозицію про припинення вогню та посилити санкції проти РФ за відмову від нього

Пропозиція до РФ безумовного припинення вогню не має розмиватися і за її неприйняття мають запроваджуватися сильніші санкції, заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

"На початку двосторонньої розмови я підтвердив президенту Трампу, що ми в Україні готові до повного й безумовного припинення вогню, як про це й говорили, зокрема, Сполучені Штати. Важливо не розмивати цю пропозицію. Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру – це очевидно для всіх у світі", - написав Зеленський в Телеграм за підсумками розмови.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14261