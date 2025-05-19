Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

Туреччина, Ватикан та Швейцарія розглядаються як майданчики для перемовин з РФ, США та країнами Європи, повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та розмови Трампа з Володимиром Путіним.

"Я вважаю, що це позитив з нашої розмови - ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість зустрічі, ще раз зустрічі всіх команд. Хочемо на високому рівні, Америка, Україна, Росія і європейські… країни, які зараз звучали, і плюс Великобританія. І така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватиканії або в Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці три майданчика, так, як всі три країни, всі три майданчика, вони всі хороші", - сказав Зеленський під час брифінгу у понеділок ввечері.

"Я не хочу зараз проговорювати, де комфортніше, питання не про комфорт, питання, хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі. І я думаю, що ми найближчим часом будемо мати відповідь", - додав він.

Президент України вважає, що Папа Римський Лев XIV "справді може надати нам допомогу". "І це дуже важливе повідомлення, яке я почув від нього під час нашої двосторонньої зустрічі, яка виявилась неабияк результативною", - повідомив Зеленський.

За його словами, сторони підняли питання повернення дітей і представили список, а також обговорювали низку інших питань. "Ватикан виявив свою готовність запросити та організувати відповідну зустріч для усіх залучених сторін. Звичайно ж, включаючи і представників Європи, ми будемо дуже раді їх бачити… США, Росія та Україна в цьому форматі, це той формат, який є прийнятним для Ватикану. Звичайно ж, ми хотіли б побачити залучення європейських лідерів, і не лише з представників ЄС і з залученням Великої Британії", - сказав голова держави.

Зеленський додав, що Украхна буде рада можливості запровадження такого формату, і це питання піднімалося з Трампом та іншими лідерами. "Ми обговорювали можливість запровадження такого формату, і ми потребуємо проведення такої зустрічі, якому швидше. Крім того, ми також підняли питання Ватикану та розглядали його як один з варіантів", - повідомив президент.

Джерело: www.youtube.com/watch?v=GuzRc98ER28