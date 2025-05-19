Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

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Президент України Володимир Зеленський запевняє, що у результаті перемовин з РФ ніяких поступок територіями не буде.

"Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни, це зрозуміло. Але ніяких ультиматумів і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде", - сказав Зеленський під час брифінгу у понеділок ввечері після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та розмови Трампа з Володимиром Путіним.

При цьому він відзначив, що якщо РФ ставить умови Україні виводити українські війська з своєї землі, "значить вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилася".

"Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які ви розумієте, яка буде відповідь, і вона не буде позитивна, значить ви точно не хочете мати результат", - сказав Зеленський.

Голова держави відзначив, що Трамп вважає, що РФ "готова до неготіацій і готова до компромісів".

Відповідаючи на запитання про меморандум, який, згідно заяви Путіна, можуть розпочати спільно розробляти Україна з РФ, президент України послався на Трампа і сказав, що, як він розуміє, "вони це обговорювали з Путіном, з російською стороною, що в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору".

"Меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так. Поки що для мене це невідомо. У будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує деякий меморандум, я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку після відповідних сигналів ми, отримавши меморандум або пропозиції Росії, зможемо сформулювати своє бачення", - сказав Зеленський.

На запитання про принципи для української сторони для того, щоб покласти край війні, він сказав, що це припинення вогню, обмін військовополонених, повернення депортованих дітей. При цьому Зеленський відзначив, що йому "невідомі принципи, які хоче закласти російська сторона", і додав, що "вони навіть не хоч знають, що ж саме вони хочуть".