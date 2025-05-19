Інтерфакс-Україна
Події
22:41 19.05.2025

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

2 хв читати
Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що у результаті перемовин з РФ ніяких поступок територіями не буде.

"Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни, це зрозуміло. Але ніяких ультиматумів і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде", - сказав Зеленський під час брифінгу у понеділок ввечері після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та розмови Трампа з Володимиром Путіним.

При цьому він відзначив, що якщо РФ ставить умови Україні виводити українські війська з своєї землі, "значить вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилася".

"Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які ви розумієте, яка буде відповідь, і вона не буде позитивна, значить ви точно не хочете мати результат", - сказав Зеленський.

Голова держави відзначив, що Трамп вважає, що РФ "готова до неготіацій і готова до компромісів".

Відповідаючи на запитання про меморандум, який, згідно заяви Путіна, можуть розпочати спільно розробляти Україна з РФ, президент України послався на Трампа і сказав, що, як він розуміє, "вони це обговорювали з Путіном, з російською стороною, що в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору".

"Меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так. Поки що для мене це невідомо. У будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує деякий меморандум, я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку після відповідних сигналів ми, отримавши меморандум або пропозиції Росії, зможемо сформулювати своє бачення", - сказав Зеленський.

На запитання про принципи для української сторони для того, щоб покласти край війні, він сказав, що це припинення вогню, обмін військовополонених, повернення депортованих дітей. При цьому Зеленський відзначив, що йому "невідомі принципи, які хоче закласти російська сторона", і додав, що "вони навіть не хоч знають, що ж саме вони хочуть".

 

Теги: #сша #перемовини #рф #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:23 19.05.2025
Зеленський закликає не розмивати пропозицію про припинення вогню та посилити санкції проти РФ за відмову від нього

Зеленський закликає не розмивати пропозицію про припинення вогню та посилити санкції проти РФ за відмову від нього

23:12 19.05.2025
Зеленський про обмін військовополонених: Україна не підтримує підходу міняти дітей на військових

Зеленський про обмін військовополонених: Україна не підтримує підходу міняти дітей на військових

23:11 19.05.2025
Зеленський про обмін військовополонених: Україна не підтримує підходу міняти дітей на військових

Зеленський про обмін військовополонених: Україна не підтримує підходу міняти дітей на військових

23:06 19.05.2025
Зеленський впевнений у запровадженні Європою санкцій проти РФ, і що з США треба працювати, щоб вони зробили те ж саме

Зеленський впевнений у запровадженні Європою санкцій проти РФ, і що з США треба працювати, щоб вони зробили те ж саме

23:01 19.05.2025
Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

22:56 19.05.2025
Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

22:49 19.05.2025
Зарівна обговорила з Девіс повернення викрадених Росією дітей

Зарівна обговорила з Девіс повернення викрадених Росією дітей

22:41 19.05.2025
Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

22:33 19.05.2025
Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

22:30 19.05.2025
Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

Трамп узгодив із Зеленським позиції перед розмовою з Путіним - ЗМІ

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

Трамп та Путін не обговорювали часові рамки можливого припинення вогню між Росією та України – помічник Путіна

Харківський шпиталь продовжує збір на комп'ютерний томограф, попри обіцянку МОЗ замінити зіпсований

Понад дві третини українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів - соцопитування

Мелоні позитивно оцінила результати розмови Трампа з Путіним і позицію Ватикану

Стубб поговорив з Трампом після його розмови з Путіним: тісні відносини між США і Європою тривають

Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за розмову з Путіним

Сікорський та Ван І обговорили закінчення війни в Україні

РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

Трамп узгодив із Зеленським позиції перед розмовою з Путіним - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА