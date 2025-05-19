Інтерфакс-Україна
Події
22:21 19.05.2025

Понад дві третини українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів - соцопитування

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Понад дві третини українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів - соцопитування

Більшість опитаних жителів України - 67,7%, нічого не чули про законодавчу ініціативу щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міських голів, яка полягає в тому, що якщо особа уже обіймала посаду міського голови два повні терміни, то вона більше не матиме права балотуватися на цю посаду, йдеться в соціологічному дослідженні, проведеному компанією "Соціополіс".

Одночасно переважна більшість опитаних жителів України - 67,2%, погоджуються з тим, що якщо міський голова ефективно працює, він має право балотуватись стільки разів, скільки захоче, а обирати чи не обирати його знову – мають вирішувати тільки жителі громади.

Порівняно більше погоджуються із зазначеним твердженням мешканці селищ і сіл та жінки, а порівняно менше – жителі обласних центрів і чоловіки.

Водночас, категорія, яка висловлюється на підтримку мерів, наразі схвально оцінює діяльність президента України Володимира Зеленського – понад дві третини опитаних (67,8%) відповіли, що оцінюють його роботу на посаді президента повністю позитивно або скоріше позитивно - таку позицію висловили жителі сіл і селищ та міст, які не є обласними центрами, жінки та респонденти молодшого віку, а порівняно гірше діяльність президента оцінили жителі обласних центрів; чоловіки та респонденти середнього віку.

Більшість опитаних жителів України (54,6%) негативно поставилися б до ситуації, якби в їхній громаді замість обраного голови громади центральною владою був би призначений голова військової адміністрації. Скоріше або повністю позитивно поставилися б до такої ситуації приблизно вдвічі менше опитаних (29,7%).

Лише 5,2% респондентів вважають, що голова їхньої громади повинен повністю підтримувати курс центральної влади, навіть якщо це суперечить інтересам громади. Переважна більшість - 51,4%, виступають за те, що голова їхньої громади повинен мати власну позицію та ініціативи, навіть якщо вони суперечать курсу центральної влади, але якщо це відповідає інтересам їхньої громади.

Як повідомлялося, у квітні екснардеп Олександр Черненко поширив текст проєкту закону, який обмежує кількість термінів перебування на посаді міського голови.

"Обмежити каденції - максимум дві за все життя. Не поспіль. А взагалі… Ініціатива виглядає як універсальна, але в першу чергу б’є по тих, хто вже давно при владі на місцях. Якщо під цю ініціативу знайдуть голоси, то на наступних місцевих виборах можемо отримати повний перезапуск влади на місцях", - написав Черненко.

У проєкті прописана норма: "якщо особа до набрання чинності цим законом уже обіймала посаду міського голови два повні строки, то така особа не має права балотуватися на відповідну посаду після набрання чинності цим законом".

У відповідь на це голова Львівської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Максим Козицький запропонував законодавчо обмежити кількість каденцій на посту міського голови чотирма термінами. "Після двох каденцій людина може мати ще сили та енергію працювати далі, а після чотирьох – сумніваюсь, що у когось буде ентузіазм дбати про громаду", – вважає він.

Міський голова Львову Андрій Садовий у листопаді 2020 року був вчетверте обраний на цю посаду. У 2020 році вчетверте мером Моршину також у Львівській області став Руслан Ільницький, Володимир Новацький – мером Южного (від 2024 р. – Південне) в Одеській області, а Володимир Коваленко – мером наразі окупованої Нової Каховки у Херсонській області.

А міський голова Старокостянтинова в Хмельницькій області Микола Мельничук на виборах 2020 року був обраний на цю посаду вп’яте та нагороджений президентом Володимиром Зеленським у 2023 році орденом "За заслуги III ступеню" "за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддане виконання службового обов’язку в умовах воєнного стану, вірність українському народові".

Теги: #опитування #каденція #соціополіс #мери

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