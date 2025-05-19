Інтерфакс-Україна
Події
18:24 19.05.2025

Міністри оборони ЄС, Умєров та Рютте обговорять подальшу підтримку та гарантії безпеки для України

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Міністри оборони країн-членів Європейського союзу разом з українським колегою Рустемом Умєровим та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорять подальшу підтримку та можливі гарантії безпеки для України.

Це питання стоїть першим на порядку денному засідання Ради ЄС з закордонних справ (оборона), яке пройде у вівторок в Брюсселі, повідомив напередодні засідання високопосадовий європейський дипломат.

"Міністр оборони України Умєров візьме участь на початку засідання через відео-телеконференцію, а генеральний секретар НАТО буде присутній з нами в кімнаті, і ми поговоримо про військову підтримку та внесок ЄС в угоди та гарантії безпеки", - анонсував він.

За словами співрозмовника журналістів, наразі в ЄС залишаються зосередженими на постачанні "критично важливих засобів Збройним Силам України". Зокрема, мова йде про боєприпаси великого калібру, оборону та інвестиції в українську оборонну промисловість. "Держави-члени вже доставили дві третини від двох мільйонів боєприпасів великого калібру у 2025 році, і ми, звичайно, тісно співпрацюємо з ними, щоб побачити, як ми можемо досягти останньої третини", - повідомив високопосадовий європейський дипломат, додавши, що ЄС вже надав 3.3 млрд євро в українську оборонну промисловість за рахунок непередбачених прибутків від заморожених російських активів.

"Звичайно, ми знаємо, що потрібно і можна зробити більше, і ми знаємо, що Україна має величезні виробничі потужності. Ми намагаємося допомогти їм (українцям) виробляти якомога більше, а це означає, що їх потрібно фінансувати", - констатував він. У цьому зв’язку високопосадовець наголосив, що в ЄС також закликають вивчати можливість спільного з українцями виробництва та спільних підприємств.

Торкаючись питання можливого внеску ЄС у гарантії безпеки у разі припинення вогню, співрозмовник журналістів висловив переконання, що "найважливішим для безпеки України є сильні Українські збройні сили, які ефективно дозволять Україні захищатися від будь-якої майбутньої агресії, і в це ЄС має намір зробити свій внесок, в основному, за принципом того, що ми вже робимо". При цьому він вказав на вже існуючі військову навчальну місію ЄС та цивільну місію ЄС.

"Найновіша наша діяльність – це допомога Україні в протидії гібридним загрозам, допомога з підтримкою та захистом критичної інфраструктури, зміцнення української оборонної промисловості та тісна співпраця та інтеграція України в європейську оборонно-технологічну промислову базу. Тому нам потрібно бути проактивними та передбачати події, і саме тому, як тільки буде досягнуто угоди про припинення вогню, ми хочемо мати готовий пакет (діяльності)", - деталізував він.

Співрозмовник журналістів також звернувся до питання співпраці в оборонній промисловості, нагадавши про розширений мандат Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, недавній форум оборонної промисловості ЄС-Україна та нову робочу групу з питань співпраці в оборонній промисловості.

Дипломат повідомив, що Рада ЄС ухвалить новий пакет санкцій в рамках режиму гібридних санкцій (один з видів санкцій для РФ – ІФ-У) з 27 особами: 21 фізична особа та шість організацій, а також розширить його сферу застосування, включивши можливість націлювання на матеріальні активи, пов’язані з гібридною діяльністю Росії, тобто судна, літаки, нерухомість тощо.

Теги: #рютте #міністри_оборони_єс #умєров

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