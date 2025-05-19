Інтерфакс-Україна
Події
10:49 19.05.2025

Голова "ПлейСіті" може мати двох заступників

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Кабінет міністрів України встановив, що голова Державного агентства України "ПлейСіті" може мати двох заступників.

"Визначити, що голова Державного агентства України ПлейСіті може мати двох заступників, у тому числі першого заступника та заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)", - йдеться у розпорядженні уряду №477 від 16 травня.

Як повідомлялося, 21 березня Кабінет міністрів утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

8 квітня Кабмін призначено Геннадія Новікова головою "ПлейСіті".

Теги: #плейсіті #заступники

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