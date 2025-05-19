Голова "ПлейСіті" може мати двох заступників

Кабінет міністрів України встановив, що голова Державного агентства України "ПлейСіті" може мати двох заступників.

"Визначити, що голова Державного агентства України ПлейСіті може мати двох заступників, у тому числі першого заступника та заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)", - йдеться у розпорядженні уряду №477 від 16 травня.

Як повідомлялося, 21 березня Кабінет міністрів утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

8 квітня Кабмін призначено Геннадія Новікова головою "ПлейСіті".