Інтерфакс-Україна
Події
08:27 19.05.2025

Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

1 хв читати
Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

Дві людини постраждали внаслідок атаки ворожих безпілотників у Шосткинській громаді Сумської області, повідомила ОВА.

Зокрема, поранений 44-річний охоронець підприємства у Шосткинській громаді. Вночі ворог вдарив по місту безпілотниками. Пошкоджені чотири будинки на території громади.

Також ввечері був поранений 47-річний місцевий мешканець Есманьської громади.

Обидва постраждалі госпіталізовані. Їм надається необхідна медична допомога.

Як повідомлялося, російські війська вночі атакували безпілотниками Сумське область, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.

 

 

 

 

Теги: #постраждалі #сумська_область #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:35 19.05.2025
Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств Сумщини внаслідок атак ворожих БпЛА

Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств Сумщини внаслідок атак ворожих БпЛА

21:02 17.05.2025
Кількість постраждалих від удару по Оріхову зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих від удару по Оріхову зросла до трьох – ОВА

11:12 17.05.2025
Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

07:54 17.05.2025
Співвідношення жертв атаки російського дрона в Сумській області по рейсовому автобусу змінилося: дев'ятеро загиблих і четверо поранених

Співвідношення жертв атаки російського дрона в Сумській області по рейсовому автобусу змінилося: дев'ятеро загиблих і четверо поранених

07:38 17.05.2025
Восьмеро загиблих і п'ятеро поранених цивільних внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Восьмеро загиблих і п'ятеро поранених цивільних внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

07:15 17.05.2025
Росіяни атакували рейсовий автобус в Сумській області

Росіяни атакували рейсовий автобус в Сумській області

22:56 16.05.2025
Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини - прокуратура

Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини - прокуратура

14:53 16.05.2025
В Костянтинівці в результаті обстрілу загинули двоє людей, троє поранені – прокуратура

В Костянтинівці в результаті обстрілу загинули двоє людей, троє поранені – прокуратура

09:11 16.05.2025
Уламки ворожих БпЛА можуть нести загрозу, керівництву Святошинського району доручили їхню ліквідацію

Уламки ворожих БпЛА можуть нести загрозу, керівництву Святошинського району доручили їхню ліквідацію

09:02 16.05.2025
Ворог атакував ударними дронами Одещину, троє постраждалих та пошкоджена інфраструктура

Ворог атакував ударними дронами Одещину, троє постраждалих та пошкоджена інфраструктура

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних і минулих поколінь

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови були нереалістичними – Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

У Ватикані завершилася зустріч Зеленського з Венсом і Рубіо

ОСТАННЄ

РФ атакувала 12 напрямків фронту 175 разів, найбільше - на покровському напрямку

Путін упевнений, що РФ до кінця року захопить чотири українські області

Ворог атакував дронами дві громади Дніпропетровщини

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 88 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області – ОВА

19 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

За добу енергетики повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Франція відкинула звинувачення засновника Telegram про втручання у вибори в Румунії

Львівський обласний ТЦК прокоментував відеозапис, який виклав нацгвардієць

Діти загинули на пожежі господарчої споруди в Одеській області – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА