Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

Дві людини постраждали внаслідок атаки ворожих безпілотників у Шосткинській громаді Сумської області, повідомила ОВА.

Зокрема, поранений 44-річний охоронець підприємства у Шосткинській громаді. Вночі ворог вдарив по місту безпілотниками. Пошкоджені чотири будинки на території громади.

Також ввечері був поранений 47-річний місцевий мешканець Есманьської громади.

Обидва постраждалі госпіталізовані. Їм надається необхідна медична допомога.

Як повідомлялося, російські війська вночі атакували безпілотниками Сумське область, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.