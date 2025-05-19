Інтерфакс-Україна
Події
07:29 19.05.2025

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області – ОВА

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Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Російські війська за добу здійснили 421 обстріл 11 населених пунктів Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 421 удар по 11 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, ворог здійснив 6 авіаційних обстрілів по Гуляйполю та Новоандріївці, а 208 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Роботине.

Також 6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новоданилівку, а 201 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 2 повідомлення про пошкодження автівок. Мирні мешканці не постраждали.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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