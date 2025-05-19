19 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1181 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1181 RUSSIAN AGRESSION

19 травня в Україні відзначають День сімейної медицини.

Також сьогодні Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишківника, Міжнародний день боротьби з гепатитом, Всесвітній день сімейного лікаря.

610 років від дня (1415) першої писемної згадки м. Одеса.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського.

День сімейної медицини в Україні

День сімейної медицини в Україні – це щорічне святкування, приурочене до вшанування сімейних лікарів і підкреслення важливості сімейної медицини в системі охорони здоров’я. Відзначається 19 травня кожного року у Всесвітній день сімейного лікаря.

День сімейної медицини в Україні важлива подія, бо процес реформування системи охорони здоров’я потребує підтримки та поширення інформації як серед населення, так і серед працівників медицини. Тому важливо підкреслювати потребу у розвитку сімейної медицини, покращувати стандарти надання медичної допомоги та підтримки лікарів сімейної практики.

Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишківника

Щорічно 19 травня відзначається Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника. Подію започаткувала Європейська асоціація хворих на виразковий коліт та хворобу Крона. Символи цього дня: фіолетова стрічка та фіолетовий колір, яким підсвічують відомі архітектурні пам’ятки.

Міжнародний день боротьби з гепатитом

19 травня кожного року відзначається важлива подія – Міжнародний день боротьби з гепатитом. Дату започаткував Міжнародний альянс з боротьби з гепатитом у 2008 році.

Всесвітній день сімейного лікаря

Лікарі загальної практики всього світу мають своє професійне свято — 19 травня щороку відзначається Всесвітній день сімейного лікаря. Ця подія присвячена ролі сімейних лікарів в медичних системах різних країн та підкреслює важливий внесок цих спеціалістів в справу охорони здоров’я населення.

Цього дня народилися:

120 років від дня народження Самуїла Абрамовича Кручакова (1905-1969), художника;

115 років від дня народження Миколи Олександровича Сарми-Соколовського (1910–2001), українського бандуриста, кобзаря, поета, художника, священника;

90 років від дня народження Євгена Миколайовича Мигайчука (1935–1999), українського літературознавця, перекладача, редактора, видавця (Румунія).

Ще цього дня:

1861 - У Сумах відкрито першу в Україні недільну школу;

1997 - Компанія "Hewlett-Packard" випустила свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE;

1998 - З національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомими викрадено дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна;

2005 - На конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Церковне свято:

День пам'яті святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського

Святий Патрикій жив у I столітті і був єпископом міста Пруси у Віфінії (Мала Азія).

Він відкрито і сміливо проповідував вчення Христа Спасителя і викривав омани язичників. Його схопили разом із трьома пресвітерами - Акакієм, Менандром і Полієном і привели на допит до правителя міста Юлія.

У той час Юлій виїжджав лікуватися на гарячі джерела і наказав вести за собою і християнського єпископа з його пресвітерами, закованими в залізні кайдани.

Вмившись в теплих джерелах, Юлій приніс жертву своїм богам і, закликавши святого Патрикія та інших в'язнів, запропонував їм принести жертву поганським богам. У разі відмови погрожував катуваннями.

Святий Патрикій на це відповідав: "Я християнин і поклоняюся Єдиному Правдивому Богові, Ісусові Христові, Який створив Небо і землю, і ці теплі джерела на користь усім людям".

За велінням Юлія святого кинули в гаряче джерело.

З твердою вірою мученик молився про допомогу: "Господи, Ісусе Христе, допоможи мені, рабові Твоєму", - і залишився неушкодженим.

У безсилій люті Юлій наказав відсікти голови святителю Патрікію і трьом його пресвітерам.

Іменини: Іван, Йосип, Іванна, Марія, Марфа, Соломія, Тамара.