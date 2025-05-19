Львівський обласний ТЦК прокоментував відеозапис, який виклав нацгвардієць

Київ. 19 травня. ІНТЕРФАК-УКРАЇНА – У Львові ветеран Національної гвардії заявив, що співробітники ТЦК викрали та побили його, у військкоматі вже розпочали перевірку, повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

"Наразі проводиться перевірка, з’ясовуються обставили інциденту. Перевіряємо хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду", - зауважили військові.

У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців ТЦК повідомив, що винні нестимуть відповідальність, передбачену законом.

"Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць", - додали в центрі.

Раніше в мережі почало ширитись відео, де чоловік стверджує, що протягом останніх трьох років служив у Нацгвардії, а нещодавно покинув службу за станом здоров’я.

За його словами, ввечері 16 травня у Львові його зупинив мікроавтобус нібито з п’ятьма співробітниками Сихівського ТЦК.

Без пояснень його побили, затягнули в машину і продовжували завдавати удари по голові та спині. Після цього, за його словами, його повозили по району, а через годину співробітники ТЦК спитали його дані та викинули на вулицю.

Джерело: https://www.facebook.com/lvivobltck/posts/pfbid0D2S7aTdMB1Pj9npuU1GdNKHWZzn35Kr4LmCDLrLg2er13qEE6SUQckXsrMZsoDUdl?locale=uk_UA