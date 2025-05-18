Інтерфакс-Україна
Події
22:42 18.05.2025

Мер Варшави Тшасковський і консерватор Навроцький виходять до другого туру виборів президента Польщі – екзитполи

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Мер Варшави Рафал Тшасковський набирає трохи більше 30% голосів у першому турі президентських виборів у Польщі, повідомляє у неділю Польське агентство преси (PAP) з посиланням на екзит-поли.

Друге місце посідає представник опозиційної консервативної партії "Право і справедливість", голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький, який набрав 29% голосів.

Їхній відрив від найближчих опонентів становить понад 10 п.п.

Разом з тим, у представника ультраправої "Конфедерації" Славоміра Менцена, який йде третім, 15,4%.

Таким чином, у другий тур, за попередніми даними, виходять Тшасковський і Навроцький. Другий тур заплановано на 1 червня.

Джерело: https://www.pap.pl/aktualnosci/pierwsze-sondazowe-wyniki-wyborow

Теги: #польща #вибори #результати #президент

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