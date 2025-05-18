Окупанти влучили у житлову забудову Центрального району Херсону, пошкоджено 6 будинків - Прокудін

Російські війська у неділю вдарили по Центральному району Херсону, внаслідок чого пошкоджені 6 приватних будинків, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні Херсон вкотре здригнувся від російських ударів. Окупанти поцілили по житловій забудові у Центральному районі. Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, гараж та легковий автомобіль. В оселях херсонців вибиті вікна та потрощені дахи", - написав він в телеграмі.

За його словами, обійшлось без постраждалих.

До ліквідації наслідків обстрілу залучені усі відповідні служби - газовики, енергетики та аварійні бригади. Першочергові ремонтні роботи проводять співробітники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/7874