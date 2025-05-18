Інтерфакс-Україна
Події
21:09 18.05.2025

Окупанти влучили у житлову забудову Центрального району Херсону, пошкоджено 6 будинків - Прокудін

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Російські війська у неділю вдарили по Центральному району Херсону, внаслідок чого пошкоджені 6 приватних будинків, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні Херсон вкотре здригнувся від російських ударів. Окупанти поцілили по житловій забудові у Центральному районі. Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, гараж та легковий автомобіль. В оселях херсонців вибиті вікна та потрощені дахи", - написав він в телеграмі.

За його словами, обійшлось без постраждалих.

До ліквідації наслідків обстрілу залучені усі відповідні служби - газовики, енергетики та аварійні бригади. Першочергові ремонтні роботи проводять співробітники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. 

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/7874

Теги: #пошкодження #херсон #обстріл

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